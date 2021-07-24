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Россиянка Муртазаева проиграла эстонке Лехис в борьбе за бронзу турнира по фехтованию на Олимпиаде — 2021

Россиянка Муртазаева не сумела завоевать бронзу турнира по фехтованию на Олимпиаде-2020
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19-летняя российская шпажистка Айзанат Муртазаева, посеянная под последним номером, не сумела завоевать бронзовую медаль турнира по фехтованию на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). В поединке за бронзовую награду Муртазаева проиграла эстонке Катрине Лехис (11). Итоговый счёт встречи – 15:8 в пользу представительницы Эстонии.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Фехтование
Женщины. Шпага. За 3-е место
24 июля 2021, суббота. 13:50 МСК
Окончено
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