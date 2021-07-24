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Муртазаева: если бы выиграла медаль, то почувствовала бы себя сенсацией Олимпиады

Муртазаева: если бы выиграла медаль, то почувствовала бы себя сенсацией Олимпиады
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19-летняя российская шпажистка Айзанат Муртазаева поделилась эмоциями после поражения в матче за бронзовую медаль на олимпийском турнире по фехтованию в Токио-2020 (Япония). Россиянка со счётом 8:15 уступила эстонке Катрине Лехис.

«Спасибо всем, кто за меня болел. Дальше — больше, я ещё вернусь! У нас ещё командные соревнования. Чего не хватило? Наверное, опыта. Конечно, мечтала о победе. Как и все. Здесь все сильные, что 2-й, что 15-й — разницы нет. Если бы я выиграла медаль, тогда, может быть, почувствовала бы себя сенсацией», — приводит слова Муртазаевой сайт «Матч ТВ».

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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