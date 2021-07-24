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Женская сборная России по водному поло обыграла Китай на Олимпиаде-2021

Женская сборная России по водному поло обыграла Китай на Олимпиаде-2020
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Женская сборная России по водному поло в 1-м матче группового этапа обыграла национальную команду Китая в рамках Олимпиады в Токио со счётом 18:17.

В олимпийском турнире по водному поло участвуют 10 команд. Участников разбивают на две группы по пять сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре команды.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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