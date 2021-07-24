Китайская шпажистка Сунь Ивэнь выиграла золото Олимпийских игр-2020 в Токио
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Китайская шпажистка Сунь Ивэнь завоевала золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В финале она победила представительницу Румынии Ану Марию Попеску со счётом 11:10. Это третья золотая медаль для сборной Китая на Играх-2020.
В поединке за бронзу россиянка Айзанат Муртазаева проиграла эстонке Катрине Лехис — 8:15.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
Олимпиада 2020. Фехтование
Женщины. Шпага. Финал
24 июля 2021, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Сунь Ивэнь
Китай
2
Ана Мария Попеску
Румыния
3
Катрина Лехис
Эстония
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