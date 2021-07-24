Белофастов — о победе ватерпольной сборной на ОИ-2020: хуже у нас в защите быть не может

Российский спортсмен Андрей Белофастов прокомментировал победу российских ватерполисток над национальной сборной Китая.

«Это не первая Олимпиада для нас. Знаем, что такое групповой турнир, первые игры всегда нервные и напряжённые. Рассчитывали, что китайцы составят нам какую-то конкуренцию. Рассчитывали, что будет напряжённая игра и уверены были, что переплаваем и переиграем их. К сожалению, допустили очень много ошибок. За два периода пропустить десять — это очень много, это не наш уровень. Мы должны усиливать игру в защите. Важно было сегодня победить и нам удалось это сделать. Хотя китайцы, очень прилично нас напрягли, ничья была бы более закономерна. Но, повторюсь, сегодня первый день и дальше у нас венгры и американцы, нам есть, что посмотреть и проанализировать.



Проблем с жёсткой игрой китаянок не было, потому что мы были готовы к этому. Важно, что девочки не сломались, потому что приходилось догонять. Первые два периода были очень тяжёлыми.



Мы играли последний раз с Китаем в декабре 2019 года. Естественно, в отличие от них, потому что у них огромный штаб, они смотрели все наши игры. Нам не на кого было смотреть. Мы играли по старым записям и моментам. Знали, что там много новичков, но костяк остался. Конечно, было сложно, потому что мы их не видели вообще. Они девять месяцев не выезжали из Китая, работали в закрытом режиме.



Дальше будет интереснее, хуже у нас в защите быть не может. Мы вместе со штабом посмотрим игру и подготовимся к венграм. По ним у нас много материала, знаем их очень хорошо. Венгрия выше Китая в классе, но Олимпиада это вообще другой уровень.



Мы обязаны прибавлять, мы планомерно и готовим команду к этому. Всё-таки у нас может быть совсем скоро четвертьфинал. Понятно, что в данном формате форму можно набирать только через игры. Будем надеяться, что после отдыха и подготовки будем готовы хорошо.



Перед Олимпиадой мы отпустили на три с половиной дня девчонок в семьи, потом собрались в Подмосковье и чуть поплавали. Потом улетели во Владивосток и приехали сюда. Акклиматизация тяжёлая, девочкам очень тяжело. Надеюсь с каждым днем всё будет только лучше», — передаёт слова Белофастова корреспондент «Чемпионата».