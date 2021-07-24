Тхэквондист Артамонов прокомментировал завоевание бронзы на Олимпийских играх-2020 в Токио

Российский тхэквондист Михаил Артамонов поделился эмоциями после завоевания бронзовой награды на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония). Артамонов принёс сборной России вторую медаль Игр.
«Эмоции довольно разные, потому что в начале дня проиграл. Думал, что не будет возможности побороться за бронзу, но всё сложилось как нельзя удачно. Решил, что надо хвататься за такую возможность двумя руками. В планах было вымотать соперника, потому что знаю, что он много гоняет вес. Три раунда ему стоять довольно тяжело. Во втором раунде решил сделать упор на удары и бил в расчёте на баллы. В моменте, когда он встал, я почувствовал, что он закончился и нужно ловить момент. Сделал отрыв и в третьем нужно было удержать темп. Всё прошло по плану.
На последней минуте я два раза отдал в корпус – это создало напряжение. Почувствовал, как напрягся тренер, начал успокаивать его жестами, чтобы он расслабился», — передаёт слова Артамонова корреспондент «Чемпионата».
- 24 июля 2021
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