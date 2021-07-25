Капитан сборной России по гандболу прокомментировала итог матча с Бразилией на ОИ-2020

Капитан сборной России по гандболу Дарья Дмитриева прокомментировала результат стартового матча команды на Олимпийских играх в Токио. Россиянки сыграли вничью с бразильянками со счётом 24:24.
«Мы могли выигрывать, и сейчас обидно за такой результат. Было очень много незабитых мячей. Возможно, сказалось, что это первый матч. Было какое-то волнение, нервы, поэтому так и сложилось.
Мы уже привыкли к игре без зрителей. Но, конечно, странно, когда так тихо в зале, когда мы друг друга слышим.
Большое количество ошибок, наверное, обусловлено тем, что это первая игра. Сто процентов волнение у всех. Будем смотреть игру, разбирать свои ошибки. Всю Россию трясёт, когда мы играем? Надеюсь, что дальше так не будет. Надеюсь, следующая игра пройдёт спокойно. Хочется и зрителей поберечь, и себя», — передаёт слова Дмитриевой корреспондент «Чемпионата».
- 25 июля 2021
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