Капитан сборной России по гандболу прокомментировала итог матча с Бразилией на ОИ-2020

Капитан сборной России по гандболу Дарья Дмитриева прокомментировала результат стартового матча команды на Олимпийских играх в Токио. Россиянки сыграли вничью с бразильянками со счётом 24:24.

«Мы могли выигрывать, и сейчас обидно за такой результат. Было очень много незабитых мячей. Возможно, сказалось, что это первый матч. Было какое-то волнение, нервы, поэтому так и сложилось.



Мы уже привыкли к игре без зрителей. Но, конечно, странно, когда так тихо в зале, когда мы друг друга слышим.



Большое количество ошибок, наверное, обусловлено тем, что это первая игра. Сто процентов волнение у всех. Будем смотреть игру, разбирать свои ошибки. Всю Россию трясёт, когда мы играем? Надеюсь, что дальше так не будет. Надеюсь, следующая игра пройдёт спокойно. Хочется и зрителей поберечь, и себя», — передаёт слова Дмитриевой корреспондент «Чемпионата».