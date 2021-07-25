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В Госдуме отреагировали на первую золотую медаль России на Олимпиаде-2021

В Госдуме отреагировали на первую золотую медаль России на Олимпиаде-2020
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Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв прокомментировал первую завоёванную россиянами золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

«Поздравим Виталину, нашу команду, весь российский стрелковый союз. Теперь у нас есть бронза, серебро и золото. Хорошее начало, игры только стартовали, а у нас есть полный комплект. Поздравляем всех стрелков, нашего победителя, тренеров и всех нас с этим замечательным результатом! Это говорит о том, что на самой сложной Олимпиаде в новейшей истории, плюс под спортивными санкциями, которые наложены на нашу страну, ребята оказались подготовленными, сплочёнными. Это только начало», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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