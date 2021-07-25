Волейболистки России бились с Италией на Олимпиаде, Гончарова подбадривала команду. Фото

Российские волейболистки проиграли национальной команде Италии в первом матче на Олимпийских играх в Токио — 2020. Матч состоялся на стадионе «Ариаке Арена» и завершился победой итальянок со счётом 3:0 (25:23, 25:19, 25:14).
В следующем матче сборная России сыграет с Аргентиной, а Италия встретится с Турцией. Оба матча пройдут 27 июля.
Также в группе В сборной России предстоит сыграть с соперницами из Китая, США и Турции. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из двух подгрупп.
На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России в четвертьфинале уступила будущему серебряному призёру — команде Сербии. Со сборной Италии россиянки играли в разных подгруппах и не встречались, так как волейболистки с Апеннин не сумели выйти в четвертьфинал.
Лучшие кадры с матча Россия — Италия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 25 июля 2021
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