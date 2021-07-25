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46-летняя гимнастка Оксана Чусовитина объявила о завершении карьеры

46-летняя гимнастка Оксана Чусовитина объявила о завершении карьеры
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Олимпийская чемпионка 1992 года в командных соревнованиях гимнастов, трёхкратная чемпионка мира Оксана Чусовитина объявила о завершении профессиональной карьеры после выступления в квалификации в многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). 19 июня Чусовитиной, представляющей Узбекистан, исполнилось 46 лет.

«Теперь уже всё. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора навёрстывать», — приводит слова Чусовитиной ТАСС.

Отметим, Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония) стали для Чусовитиной восьмыми в карьере. Это абсолютный рекорд среди спортивных гимнастов, выступавших на Олимпиадах.

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