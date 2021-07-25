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Французский шпажист Ромен Каннон выиграл золото на Олимпиаде-2021 в Токио

Французский шпажист Ромен Каннон выиграл золото на Олимпиаде-2020 в Токио
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Французский шпажист Ромен Каннон завоевал золотую медаль в личных соревнованиях на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В финале он победил представителя Венгрии Гергея Шиклоши со счётом 15:10.

Обладателем бронзовой награды стал украинец Игорь Рейзлин, одолевший в противостоянии за третье место итальянца Андреа Сантарелли — 15:12.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Фехтование
Мужчины. Шпага. Финал
25 июля 2021, воскресенье. 15:10 МСК
Окончено
1
Франция
2
Венгрия
3
Игорь Рейзлин
Украина
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