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Китайский тяжелоатлет Чэнь Лицзюнь завоевал золото Олимпиады-2021 в категории до 67 кг

Китайский тяжелоатлет Чэнь Лицзюнь завоевал золото Олимпиады-2020 в категории до 67 кг
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Китайский тяжелоатлет Чэнь Лицзюнь выиграл золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 67 кг. Серебряным призёром стал колумбиец Луис Хавьер Москера Лосано. Бронза досталась итальянцу Мирко Дзанни.

Тяжёлая атлетика. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. До 67 кг
1. Чэнь Лицзюнь (Китай) — 332 кг (144 + 187, олимпийский рекорд).
2. Луис Хавьер Москера Лосано (Колумбия) — 331 (151+180)
3. Мирко Дзанни (Италия) — 322 (145+177).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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