Владимир Путин поздравил Виталину Бацарашкину с победой на Олимпийских играх —2020
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Президент России Владимир Путин поздравил Виталину Бацарашкину с победой в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония). Бацарашкина принесла сборной России первое золото на Играх и установила олимпийский рекорд.
«От души поздравляю Вас с блистательным триумфом и олимпийским рекордом. Вы достойно противостояли опытным и именитым соперницам, в упорной борьбе завоевали золото Игр XXXII Олимпиады в Токио. Этот успех – заслуженная награда за Ваш труд, талант и целеустремленность. Желаю Вам новых достижений, благополучия и всего наилучшего», — цитирует Путина сайт Кремля.
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Новость по темеРоссиянка Виталина Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2020
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