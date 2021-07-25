Инна Дериглазова: после церемонии поняла, что проиграла золото, но выиграла серебро

Российская фехтовальщица на рапирах Инна Дериглазова поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).
«После церемонии награждения стало чуть-чуть легче. Пришло осознание, что я проиграла золото, но выиграла серебро. Любая олимпийская медаль – это большое достижение, и далеко не у каждого спортсмена она есть. У меня же их теперь три и, надеюсь, это не предел. Впереди командный турнир, к которому нужно хорошо подготовиться и проанализировать сегодняшнее поражение.
С американкой я достаточно часто фехтовала и в основном побеждала. Тем обиднее эта осечка. Сегодня она была очень смелой, решительной и уверенной в себе. Могу только поздравить Ли с победой, она – молодец!
Согласна ли я с решением судей, отдавших американке укол при счёте 12:12. Мне, конечно, очень хотелось, чтобы решение было в мою пользу. Но пересмотрев потом этот эпизод, я поняла, что судьи, скорее всего, были правы. Надо фехтовать так, чтобы зажигался только один фонарь», — цитирует Дериглазову пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
- 25 июля 2021
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