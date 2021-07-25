«Серебро — отличный результат». Тренер оценил выступление тхэквондистки Мининой на ОИ-2020

Тренер Александр Энс прокомментировал выступление на Олимпийских играх в Токио тхэквондистки Татьяны Мининой. Россиянка завоевала серебряную медаль, в финальном поединке уступив американке Анастасии Золотич.

«Серебро для нас — отличный результат. Полностью довольны. Конечно, лёгкий осадок есть после финала. Думаю, завтра будем самыми счастливыми людьми на земле. Можно было выиграть, пришлось рисковать, видели же, счёт был равный по истечении двух раундов. Понимали, что надо что-то делать, бал висел в проигрыше, где-то рисковали, нарвались, а если нарвались, значит, надо было рисковать ещё больше. Соперница отчасти закрытая, получилось так, что в концовке сработали под неё, это вынужденная мера.



Как только мы увидели турнирную сетку, поняли, что отчасти она хорошая. Две соперницы попадались по рейтингу ниже, рассчитывали победить, выиграть лучше, чем получилось. Поединки были сложными. А в полуфинале думали, что нам встретится либо двукратная олимпийская чемпионка из Великобритании, либо китаянка. И той, и другой мы проигрывали. Понимали, что полуфинал будет жёсткий, но спортсменку очень благодарю — беженка из Ирана выбила всех топовых бойцов, а мы выбили её. Спасибо богу, что так всё повернулось.



Если бы перед началом Олимпиады мне сказали, что будет серебро, сто процентов согласился бы заранее. Таня — единственная спортсменка, которая весит 53 килограмма, у неё два серебра, пять выигранных Европ. Это всё в другом весе. Когда она выступала в весе 57, максимальный наш результат — бронзовые медали. Сейчас мы вышли на пик формы, спасибо всем, кто работал с Таней: тренерам сборной команды, докторам, массажистам, главным тренерам, тренерам женской команды. У нас есть второй тренер — Анна Селютина, очень много психологической работы проделывает со спортсменкой. Есть армия из человек 20, которые вложили по максимуму. Супруг? Однозначно, когда был карантин, я иногда давал задания, а иногда супруг мог дать свои задания. Мы его приглашали, он практически все сборы был спарринг-партнёром. У Тани было порядка пяти-семи разных спарринг-партнёров по истечении сборов. Хочется ещё двум спарринг-партнёрам выразить благодарность: Прокудиной Кристине, которая занималась с Таней с детства, мы привезли её в Японию, она помогала готовить спортсменку, и Кревещенко Елене — очень высокая, помогла нам пристреляться к высоким спортсменам, и всем остальным спарринг-партнёрам большое спасибо!» — передаёт слова Энса корреспондент «Чемпионата».

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