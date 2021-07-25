Татьяна Минина: настраивалась на золото — всегда хочется выступить по максимуму

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 российская тхэквондистка Татьяна Минина подвела итоги своего выступления в Токио.



«Эмоции ещё остались (смеётся). После награждения, когда на тебя уже повесили медаль и она у тебя в руках, вообще классно. Очень рада! Тяжёлая ли медаль? Увесистая. Конечно, настраивалась на золото — всегда хочется выступить по максимуму. Но сейчас, когда уже прошло некоторое время после финала, могу сказать, что счастлива серебряной награде — даже её могло не быть.



Если бы мне месяц назад сказали, что будет серебро — я бы обрадовалась. Можно было не проводить соревнования, если бы серебряная медаль сразу была у меня.



Что касается финала, нет какой-то определённой причины проигрыша — просто так сложилось. Может, где-то я застоялась, хотела взять баллы и необдуманно полетела с ударом руки — в результате чего пропустила удар ногой. Вы знаете, можно было обыграть американку.



Самый тяжёлый поединок — это финал. До последнего раунда было ровно и впритирку… Да и всё равно тяжело проигрывать. Наверное, самое приятное чувство, когда побеждаешь в полуфинале — в таком случае ты знаешь, что у тебя точно будет медаль.

Да, мы иногда спаррингуемся с мужем — он максимально тяжёлый соперник. Мне это было очень нужно в плане подготовки: он хорошо разбирается в тхэквондо, помогал просматривать соперниц. Так как у него масса побольше, то бил меня на тренировках (смеётся). Вклад мужа в мою медаль очень большой. Успела проверить телефон: поздравила мама, муж, семья и друзья. Медаль посвящаю себе любимой.

Что рассчитываю в подарок от региона или союза тхэквондо России? О подарках пока не думаю. Все эмоции в этой медали. Сейчас подумаю, что бы я хотела (смеётся)», — передаёт слова Мининой корреспондент «Чемпионата».

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