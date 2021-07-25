Олимпийский чемпион Шэйнер: самым первым меня поздравил человек из допинг-контроля

Американский стрелок Уильям Шэйнер, который на Олимпийских играх — 2020 в Токио завоевал золото в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м с олимпийским рекордом 251,6 очков, подвёл итоги своего выступления.
«Самым первым меня поздравил человек из допинг-контроля. Я не думал, что смогу победить. Это высочайший уровень, огромная конкуренция. Потрясающие чувства. Мне всего 20, но я занимаюсь этим с 8 лет. Во время соревнований я сохранял спокойствие. Просто делал ту работу, которую должен был делать. Во время стрельбы я особо не думаю о том, за что сражаюсь, а просто сосредотачиваюсь на выстрелах. И для меня всё закончилось хорошо.
Когда шла борьба за золото, появилась нервозность, пульс участился. Когда становится слишком жарко не стрельбище, сложно сохранять спокойствие. Стрелять в таких условиях становится тяжелее. Мне нужно было сосредоточиться на дыхании, вдох-выдох, вдох-выдох. И я повторял про себя: „Продолжай работать“, — приводит слова Шэйнера Daily Mail.
- 25 июля 2021
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