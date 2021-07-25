Дмитрий Васильев: пулевики — молодцы! Мы привыкли к их медалям, у нас есть школа, традиции

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался по поводу успехов российских спортсменов в стрелковых дисциплинах на Олимпиаде-2020 в Токио.
«Впечатления, что и говорить, самые позитивные. Конечно же, это непосредственно родственные виды спорта. Просто наш вид — сложный и противоречивый: он из двух состоит. По сути, конечно, это два вида спорта в одном. Но пулевики — молодцы! Очень рад за них. Тем более, что я директор СШОР № 3, где построен новый тир для пулевой стрельбы.
То, что наши пулевики традиционно приносят медали, мы к этому уже привыкли. Потому что у нас есть школа, есть традиция пулевой стрельбы. Да, были, конечно, где-то небольшие провальчики, но в общем и целом свой класс они подтверждают. Так что это далеко не случайные, это закономерные результаты», — цитирует Васильева «Матч ТВ».
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