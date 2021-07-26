Рекордсменка Олимпиад Нино Салуквадзе: пустите меня в Россию! Я приеду

52-летняя грузинская спортсменка Нино Салуквадзе, выступающая в стрельбе из пистолета и являющаяся рекордсменкой по числу Олимпиад среди женщин, рассказала о своей любви к России.

«В России бываю нечасто. Трудно визу вашу получить. Вам-то к нам можно без визы, а мне к вам нет. Пустите меня в Россию! Я приеду. И нет проблем. Президент нашей международной федерации из России, в следующем году будет чемпионат Европы, потом мира в Москве. Очень много помощи от них идёт к нам, я всегда это говорю. В прошлом году у нас построили базу, а оборудование прислали из России.

Москва и Ленинград мне нравятся. Даже в Ижевске была и меня там так хорошо встретили! Никогда не была во Владивостоке, но не хочу туда. До Урала бы прокатилась. По Новогорску соскучилась, там был наш второй дом. Сейчас, говорят, там всё перестроили, а раньше вокруг был лес, красивая природа, пруды.

А тогда такой инфраструктуры не было. Мытищи я очень люблю! Но сейчас их все перерыли, а ведь там было олимпийское стрельбище московской Олимпиады. Очень красивое место. В Ленинграде около Исаакиевского собора я, помню, жила в гостинице, ездили в Царское Село. Зимой в страшный мороз мы стояли за билетами в огромной очереди, чтобы увидеть Янтарную комнату. Я вообще, когда куда-то приезжаю, стараюсь узнать и увидеть страну изнутри. Это для меня очень важно. Мариинский театр, Большой театр, Янтарная комната», — цитирует Салуквадзе «Р-спорт».