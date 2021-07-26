Олимпийские игры — 2020, 26 июля: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций

26 июля продолжатся соревнования в рамках летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Будет разыгран 21 комплект медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание прямых телевизионных трансляций.
Олимпиада-2020. 26 июля 2021 года, понедельник. Расписание телетрансляций
00:25. Триатлон. Мужчины. «Матч ТВ».
03:00. Академическая гребля. «Россия 1».
03:55. Пляжный волейбол. Мужчины. Россия – Мексика. «Матч ТВ».
04:55. Плавание. Финалы. «Матч ТВ».
05.00. Волейбол. Мужчины. Россия – США. Первый канал.
06:20. Настольный теннис. Женщины. Россия — Австрия. «Матч ТВ».
08:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Россия – Румыния. «Россия 1»
08:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Россия – Япония. «Россия 1».
08:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Россия – Австралия. «Россия 1».
08:55. Прыжки в воду. Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка. «Матч ТВ».
09:30. Водное поло. Женщины. Россия – Венгрия. Первый канал.
09:45. Стрельба стендовая. Скит. Женщины. «Матч ТВ».
10:55. Дзюдо. «Матч ТВ».
12:15. Фехтование. Сабля. Женщины. Рапира. Мужчины. Первый канал.
12:50. Спортивная гимнастика. Мужчины. Команды. «Россия 1».
12:50. Плавание. Предварительные заплывы. «Россия 1».
14:25. Тхэквондо. «Матч ТВ».
15:55. Баскетбол 3х3. Мужчины. Россия – Латвия. «Матч ТВ».
16:20. Баскетбол 3х3. Женщины. Россия – Франция. «Матч ТВ».
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