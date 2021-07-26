Президент ОКР оценил выступления российских спортсменов после первых дней Игр-2020

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил выступления россиян после первых дней на Олимпиаде в Токио.
«Считаю, что стартовала наша команда на Играх вполне бодро. За два дня удалось побывать на самых разных соревнованиях. Такие же разные и эмоции. Например, от серебра Инны Дериглазовой. С одной стороны, второй финал и вторая медаль на двух подряд Олимпиадах. Это, безусловно, выдающийся успех. Но когда так близко до золота, когда пройден столь долгий, сложный пятилетний путь и не хватает всего одной-двух удачных атак. Поздравляю всех медалистов, их тренеров, руководителей федераций с успехами в Токио! Движемся дальше», приводит слова Позднякова официальный сайт ОКР.
После двух соревновательных дней Россия располагается на пятой позиции: 1 золотая, 4 серебряные и 2 бронзовые награды.
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