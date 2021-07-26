Немецкие гимнастки вышли на олимпийские соревнования в комбинезонах вместо купальников
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Немецкие гимнастки на Олимпийских играх в Токио выступили в комбинезоне вместо купальников, сообщает ESPN. Акция была направления против сексуализации женщин в спорте.
На протяжении многих лет гимнастки выступали в купальниках с вырезом. Однако, в квалификации в воскресенье, 25 июля немецкая команда вместо купальников носила комбинезоны до щиколоток, намереваясь выступить против сексуализации женщин в гимнастике. Это не первое подобное выступление немецких гимнасток. Сборная Германии впервые надела комбинезон на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в апреле.
Напомним, ранее женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла квалификацию в многоборье на Олимпийских играх в Токио 2021 года.
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