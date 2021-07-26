Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Немецкие гимнастки вышли на олимпийские соревнования в комбинезонах вместо купальников

Немецкие гимнастки вышли на олимпийские соревнования в комбинезонах вместо купальников
Комментарии

Немецкие гимнастки на Олимпийских играх в Токио выступили в комбинезоне вместо купальников, сообщает ESPN. Акция была направления против сексуализации женщин в спорте.

На протяжении многих лет гимнастки выступали в купальниках с вырезом. Однако, в квалификации в воскресенье, 25 июля немецкая команда вместо купальников носила комбинезоны до щиколоток, намереваясь выступить против сексуализации женщин в гимнастике. Это не первое подобное выступление немецких гимнасток. Сборная Германии впервые надела комбинезон на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в апреле.

Напомним, ранее женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла квалификацию в многоборье на Олимпийских играх в Токио 2021 года.

В России вместо побед на Олимпиаде показали военный парад. У нас точно спортивная страна? В России вместо побед на Олимпиаде показали военный парад. У нас точно спортивная страна?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021