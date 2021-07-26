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Второй дзюдоист снялся с Олимпиады-2021 перед схваткой с израильтянином

Второй дзюдоист снялся с Олимпиады-2020 перед схваткой с израильтянином
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Суданский дзюдоист Мохамед Абдалрасул, выступающий в весовой категории до 73 кг, отказался выступать на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В соответствии с результатами жеребьёвки Абдалрасул должен был сразиться с представителем Израиля Тохаром Бутбулем. Ранее от потенциальной схватки с ним во втором раунде отказался алжирец Фетхи Нурин.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не принимают участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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