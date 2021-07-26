Саутин — о прыгунах в воду Бондаре и Минибаеве: они полностью заслужили эту бронзу

Обладатель восьми олимпийских наград в прыжках в воду Дмитрий Саутин дал комментарий по поводу бронзовых медалей Александра Бондаря и Виктора Минибаева в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Заслуженная бронза. Конечно, китайцев там подтягивали, но судьи всё поставили на свои места.

Я считаю, всё заслуженно. Дейли стал олимпийским чемпионом, он к этому давно шёл. Китайцы сами виноваты, завалили четвёртый прыжок, да и пятый не особо хорошо сделали, а британцы всё четко прошли», — приводит слова Саутина ТАСС.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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