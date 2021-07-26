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Японский дзюдоист Сохеи Оно победил в категории до 73 кг на Олимпийских играх — 2021 в Токио

Японский дзюдоист Сохеи Оно выиграл золото Олимпийских игр — 2020 в Токио
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Японский дзюдоист Сохеи Оно выиграл золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 73 кг. В финале он победил грузина Лашу Шавдатуашвили. Это седьмая золотая медаль сборной Японии на Играх-2020.

Обладателями бронзы стали представитель Южной Кореи Ан Чан Грим и монгол Цогтбатар Ценд-Очир.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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