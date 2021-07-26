Капитан сборной России по волейболу: основные поединки ещё впереди

Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь прокомментировал победу над сборной США во втором матче на Олимпиаде в Токио.
«Довольны результатом. Ещё не успели провести какой-то анализ, пересмотреть матч. Пока все эмоции положительные, но при этом мы не делаем каких-то грандиозных выводов, потому что в турнирном значении матч делает наше положение в группе выгоднее, но основные поединки будут впереди. Мы стараемся уже больше думать о том, что нас будет ждать в следующей игре.
Держали ли в голове поражение от США в матче за 3-е место в Рио, когда вели 2:0? Меня как раз заменили в третьей партии, и было время немного собраться с мыслями. Я вспомнил тот матч и сказал парням: «Давайте не будем повторять ситуацию, которая случилась в Рио, и в третьей и четвёртой партиях попробуем сделать для этого всё возможное». Я рад, что удалось это исполнить.
Подготовка к матчу? Мы смотрели игру американцев с французами и разбирали её на предматчевом собрании. Ту игру США очень сильно провели, но сегодня нам удалось не допустить такого же. Поэтому, наверное, и матч сложился в нашу пользу.
Весь матч были качели? Сейчас настолько близкий уровень команд друг к другу, что чаша весов постоянно склоняется то в одну, то в другую сторону. И если мы выигрываем в четыре очка по ходу партии или проигрываем, но потом возвращаем это отставание, это не означает, что мы что-то делаем плохо. Это потому, что соперник тоже предлагает такие решения, с которыми не всегда можно справиться. Я это связываю не с какой-то неготовностью нас или какой-то недооценкой, расслаблением, а именно с тем, что соперник тоже может добавить в какой-то конкретный момент партии, и мы не можем этому ничего противопоставить. Так же, как и мы — забиваем сумасшедшие мячи, подаём острую подачу в какие-то конфликтные зоны. Всё происходит именно поэтому. Кто эти действия совершает чаще, тот и побеждает.
Тяжело ли психологически в таких партиях? На этом уровне почти каждый сет проходит очко в очко, и редко когда получается оторваться от соперника, и уж тем более его догнать и обыграть. Были разные моменты в сегодняшней игре. На протяжении всей встречи присутствует психологическое давление. В таких ситуациях помогает опыт. Единственная простая мысль — если ты будешь осторожничать и не делать смелых решений, то больших побед не добьёшься», — сказал Кобзарь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 26 июля 2021
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