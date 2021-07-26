Давид Белявский: хорошо, что пошли на снаряды со сборной США, они дали хорошее настроение

Российский гимнаст Давид Белявский рассказал, что помогло россиянам одержать победу в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Что касается травмы Артура, мы просто поверили ему. Чистое доверие было и ничего больше. Он всё показал в квалификации и показал в финале. Показал, что не просто так сюда приехал, хотя сюда никто просто так не приезжает.



Перед вольными общались на тему того, что будем делать. Узнали наш отрыв, сколько нужно получать, обсудили, что могут сделать Китай и Япония. В команде выступать сложнее, здесь 18 выходов, а там всего один.



Квалификации ничего не значат, там нужно попасть в восьмёрку, а в финале всё по-другому. На моей первой Олимпиаде в Лондоне мы были вторыми в квалификации. А какой итог был? Сегодня даже покрикивали с трибун, было слышно. Хорошо, что мы пошли на снаряды со сборной США. Они такие энергичные парни, даже заряжали нас и давали хорошее настроение. Видимо, они всегда так делают, даже на своих чемпионатах они такие», — передаёт слова Белявского корреспондент «Чемпионата».