«Памятник нужно поставить». Алия Мустафина — о выступлении гимнаста Далалояна на ОИ-2020

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина отреагировала на победу российских гимнастов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье. Это первое олимпийское золото российских гимнастов с 1996 года.

«Я смотрела и болела, очень надеялась на победу наших ребят. Они для этой победы сделали всё и даже больше. Они большие молодцы. Когда стоишь и ждёшь финальную оценку, в голове звенящая пустота. Ни о чём не можешь думать в этот момент. Ждёшь только решения судей — дадут они тебе возможность выиграть или нет.

В случае Артура (Далалояна. — Прим. «Чемпионата») выступление в Токио — больше, чем подвиг. Потому что разрыв ахиллова сухожилия — это не просто подвернуть или даже сломать ногу. Это серьёзнейшая травма, которая в принципе требует восстановления шесть месяцев. А он уже спустя три месяца помог команде завоевать олимпийское золото. Просто памятник человеку нужно поставить», — приводит слова Мустафиной сайт «Матч ТВ».

Отметим, что в апреле 2021 года Далалоян получил повреждение ахиллова сухожилия.