Носов: после победы наших гимнастов хочется заткнуть рот критикам и диванным экспертам

Бронзовый призёр Олимпиады 2004 года по дзюдо, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов отреагировал на победу российских гимнастов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье. Это первое олимпийское золото российских гимнастов с 1996 года.

«Чувство гордости! Хочется видео из трансляции с эмоциями наших гимнастов разложить в виде комиксов, сделать раскадровку на бумаге, а потом взять, засунуть в рот и заставить сожрать тех, кто визжал и продолжает визжать по поводу того, что мы не должны были выступать на Играх. Это те люди, которые хотели лишить наших ребят золота, славы. Впервые за 25 лет наша команда завоевала золото, обыграла мощнейшую сборную Китая – триумф! Это здорово.

И этим критикам, скептикам и диванным специалистам хочется заткнуть рот, потому что за каждым нашим спортсменом стоит команда, подготовка и наша страна. От того, что МОК что-то решил, эти ребята не перестают быть нашими друзьями, соратниками, братьями, сёстрами, чьими-то сыновьями, учениками, они – русские! Для меня сегодняшняя победа с отливом в платину. Гимнасты – молодцы, я за них рад. Сейчас у многих спортсменов двойная злость. Практически все они патриоты и хотят принести славу своей стране.

Позавчера, когда навещал дочку, мы смотрели соревнования по гимнастике. Наши ребята – красавцы, все как на подбор с красивыми стрижками, подтянутые – образец советского спортсмена! Если ехать по Ленинскому проспекту и подъехать к площади Гагарина, то можно увидеть одноимённую статую Юрия Алексеевича, где он устремлён ввысь. У ребят проскальзывали похожие нотки. Казалось, они также тянутся вверх. Торжество советского спорта, атлетические фигуры, внешность. Настоящие ориентиры для молодёжи.

Не то, что сейчас эта непонятная история с накрашенными ногтями, женскими платьями и так далее. Вот пример для молодёжи! Сильные, успешные и весь мир о них говорит. А не купленные какие-то наши чаты за деньги с раскруткой на уровне России. Сегодня ребята прославили нашу родину и нашу страну на весь мир. Они герои настоящие. И весь мир знает, что это русские парни, и неважно, какого цвета там флаг», — цитирует Носова «ВсёПроСпорт.ру».