Виталий Мутко рассказал, какой итог Олимпиады в Токио будет считаться успехом для России

Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал о медальных перспективах сборной России на Олимпиаде в Токио.

«Будет ли успехом попасть в тройку лучших по итогам Олимпиады? Сложнейший вопрос, ведь результат складывается из многих факторов. Для того, чтобы претендовать на серьёзные места, нам надо бороться в металлоёмких видах спорта. Безусловно, это плавание, лёгкая атлетика, которая ещё даже началась, хоть мы там и в усечённом виде, также это велосипед и стрельба. На сегодняшний день это ключевые виды спорта — именно от них зависит, на каком месте мы будем находиться. Думаю, всё должно быть нормально.



Эта Олимпиада — особенная и для команд, и для ребят. Ещё раз скажу: успех в плавании, лёгкой атлетике, велосипеде, стрельбе — это металлоёмкие виды спорта. Добавил бы сюда ещё и греблю — здесь всегда разыгрывается очень много комплектов медалей. Здесь нам нужны медали, потому что там у нас есть наши виды спорта: художественная гимнастика, синхронное плавание, но это наш хороший, надёжный резерв. Без этих видов спорта будет тяжело.

Впереди ещё много соревнований, сейчас сложно предсказывать. Конечно, в данной ситуации попадание в тройку будет успехом, но до тройки нужно ещё добраться. К сожалению, места считаются и расставляются по золотым медалям, а не по общему их количеству. Наши ребята, как и все в мире, готовились в сложных условиях, но я имею в виду ограничения в определённых видах спорта. Мы в неполной командой выступаем в лёгкой и тяжёлой атлетике. Хочется во время соревнований не упоминать всяких этих причин… Я уже предвижу наши причины, анализы… На самом деле, я считаю, наша команда боеспособная и может выступить успешно. Пока все выступают в свою силу, может, где-то ребята рассчитывали на большее в каких-то видах спорта. Где-то находишь, где-то теряешь, в этом и есть комплексные соревнования: 50 дисциплин, 33 вида спорта, разыгрывается за 300 наград.



Как правило, тройка-то определилась, сейчас в лидерах Китай, Америка и Япония. Впереди у каждого свои сильные и слабые виды спорта, поэтому будем смотреть. Японцы, как хозяева, как всегда сильно выступают, но их виды спорта сейчас идут, а наши ещё многие впереди. Мы обязаны болеть. Это сборная России, так что вперёд!», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.