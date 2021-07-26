Хоркина оценила шансы российских гимнасток на победу в командном многоборье на ОИ-2020

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина оценила шансы российских гимнасток в командном многоборье на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония).

«У девочек борьба будет не легче, такая же тяжёлая, ноздря в ноздрю, соперники достойные. Мне всегда нравилось, когда есть сильные соперники – есть смысл бороться и побеждать. Кто сделает всё от начала до конца и не дрогнет, тот и будет диктовать свои правила и выходить на пьедестал в той очередности, которую заслужил. На Олимпиаде можно дрогнуть и не совладать с собой, а можно сделать так, как никогда в жизни ты не делал – бывают и такие случаи. Тем уникальна Олимпиада, что это отдельное соревнование. Знаю, что девчонки хорошо готовы, они прекрасно прошли отборочные соревнования. Но финал – это с нуля, всё совсем по-другому. Если бы всё было, как в квалификации, мы бы ещё раз умерли от счастья и возродились», — приводит слова Хоркиной «Газета.ru».

Ранее российские гимнасты Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье. Это первая победа на ОИ гимнастов из России с 1996 года.