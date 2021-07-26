Китайский гимнаст: мы были нацелены на золото, но Россия и Япония выступили прекрасно

Китайский гимнаст Вэй Сунь прокомментировал третье место своей сборной в командном многоборье на Олимпиаде.
«Думаю, бронза — это нормально. Конечно, все мы были нацелены на золото, но две другие команды, Россия и Япония, выступили прекрасно. Мы целый год были на карантине, и наши надежды лишь росли. Всё, чем мы занимались, — тренировались, ели и спали. Мы делали всё, чтобы взять золото. Сожалеем, что выступили не слишком успешно, но как китайская команда мы гордимся совместной работой. Впереди нас по-прежнему ждёт многое — многоборье, финалы в индивидуальных видах. У китайской команды всё ещё впереди. И у нас есть три года до следующей Олимпиады. Эту мы ждали пять лет, а следующий цикл всего лишь трёхлетний», — сказал Вэй Сунь на пресс-конференции.
Российские гимнасты Давид Белявский, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио с результатом 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии. Китайцы завершили соревнования на третьем месте. Украинский квартет финишировал седьмым.
- 26 июля 2021
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