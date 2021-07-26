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Гимнаст из Японии: наслаждался моментом, пока не огласили итоги

Гимнаст из Японии: наслаждался моментом, пока не огласили итоги
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Японский гимнаст Казума Кая прокомментировал серебро своей сборной в командном многоборье на Олимпиаде.

«Когда мы ждали объявления оценок Нагорного, я до конца не понимал, какой результат позволит нам завоевать золотые медали. Просто наслаждался этим моментом, пока не огласили итоги. Команда Японии смогла показать свой максимум, но после того, как нам показали разницу — 0,1 балла, мы, конечно, расстроились. Россия оказалась выше нас», — сказал Казума Кая на пресс-конференции.

Российские гимнасты Давид Белявский, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио с результатом 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии. Китайцы завершили соревнования на третьем месте. Украинский квартет финишировал седьмым.

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