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Российский пловец Евгений Рылов прокомментировал завоевание золота на Олимпиаде-2021 на 100 м на спине

Российский пловец Евгений Рылов прокомментировал завоевание золота на Олимпиаде-2020
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Российский пловец Евгений Рылов поделился впечатлениями от завоевания золота Олимпиады-2020 в Токио на дистанции 100 м на спине. Серебряным призёром стал его соотечественник Климент Колесников.

«Я проиграл себе самому одну сотую. Не всё было гладенько. Но в предварительном заплыве в полуфинале вообще всё было грустно, а в финале я вышел за свои пределы и показал, наверное, лучшее время, которое было возможно. Но я пошёл ва-банк, потому что не доплыл последние метры — чувствовал, как Климент меня догонял.

То, что у России два первых места — это очень круто. Раньше американцы никогда не проигрывали спину. Это показывает, что российские пловцы в этом виде — лучшие в мире. Да, рекорд мира пока не побит, но это можно будет исправить. Просто работаем дальше, и всё. У меня впереди ещё заплывы, так что поздравлять меня с первым местом можно, но заканчивать Олимпиаду я пока не собираюсь.

У меня цель была — доказать, что я лучше всех в мире. Не думал о том, что у нас не было золота 25 лет», — передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата».

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