«Испытываю горечь». Евгения Чикунова оценила выступление на дистанции 100 м брассом на ОИ
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Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала выступление на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде в Токио. Она заняла четвёртое место. Её соотечественница Юлия Ефимова стала пятой.
«Испытываю горечь оттого, что до медали не хватило совсем чуть-чуть. Сделала всё, что могла, улучшила личный рекорд, но пока этого недостаточно для пьедестала.
У меня не было задачи обогнать Юлю. Хотела проплыть на максимуме и быть довольной собой. Первую часть плана выполнила, а вот насчёт второй… Сказать, что довольна, не могу. Четвёртое место — самое обидное», — приводит слова Чикуновой пресс-служба Олимпийского комитета России в своём телеграм-канале.
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