Черноусов прокомментировал завоевание серебра ОИ-2020 в стрельбе из пистолета в миксте

Россиянин Артём Черноусов прокомментировал завоевание серебра Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пистолета с 10 м в миксте. Он выступал в дуэте с Виталиной Бацарашкиной. В финале россияне уступили китайцам.
«Не знаю, чего не хватило для победы. Но в одном уверен точно — мы боролись до конца. И это главное. Матч выдался очень напряжённым, непредсказуемым. А что касается волнения, то это нормально. Главное — уметь с ним совладать.
Путь на Игры был непростой, но я очень рад завоевать медаль. Коррективы в подготовку к Олимпийским играм внесла травма, полученная в начале года, так что результатом я доволен. Если бы не повреждение, выступать в Токио было бы гораздо проще, но история, как мы знаем, не терпит сослагательного наклонения», — цитирует Черноусова пресс-служба ОКР в своём телеграм-канале.
- 27 июля 2021
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