Китаянки выиграли золото Олимпиады-2020 в синхронных прыжках в воду с вышки

Китаянки Юйси Чэнь и Цзяци Чжан выиграли золото Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках в воду с вышки. Серебряными призёрами стали американки Джессика Парратто и Делани Шнелл. Бронза досталась мексиканкам Габриэле Агундес Гарсии и Алехандре Ороско Лосе.

Прыжки в воду. Олимпийские игры. Токио. Синхронные прыжки. Вышка, 10 м

1. Юйси Чэнь / Цзяци Чжан (Китай) — 363,78.

2. Джессика Парратто / Делани Шнелл (США) — 310,80.

3. Габриэла Агундес Гарсия / Алехандра Ороско Лоса (Мексика) — 299,70.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.