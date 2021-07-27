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Китаянки выиграли золото Олимпиады-2021 в синхронных прыжках в воду с вышки

Китаянки выиграли золото Олимпиады-2020 в синхронных прыжках в воду с вышки
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Китаянки Юйси Чэнь и Цзяци Чжан выиграли золото Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках в воду с вышки. Серебряными призёрами стали американки Джессика Парратто и Делани Шнелл. Бронза досталась мексиканкам Габриэле Агундес Гарсии и Алехандре Ороско Лосе.

Прыжки в воду. Олимпийские игры. Токио. Синхронные прыжки. Вышка, 10 м
1. Юйси Чэнь / Цзяци Чжан (Китай) — 363,78.
2. Джессика Парратто / Делани Шнелл (США) — 310,80.
3. Габриэла Агундес Гарсия / Алехандра Ороско Лоса (Мексика) — 299,70.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Прыжки в воду
Женщины. Синхронная вышка 10 м. Финал
27 июля 2021, вторник. 09:00 МСК
Окончено
1
Китай
363.78
2
США
310.80
3
Мексика
299.70
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