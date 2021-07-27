Исинбаева — о триумфе российских пловцов на ОИ: я бы каждую такую медаль считала за 10

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева, являющаяся членом Международного олимпийского комитета, дала комментарий по поводу выступления российских пловцов Евгения Рылова и Климента Колесникова на Олимпиаде-2020 в Токио.

«На самом деле я счастлива, ребята показали класс. Для меня эта победа стала неожиданной, потому что уже как-то сложилось, что у нас в плавании провал, и мы откровенно отвыкли от побед. И даже когда заплыв был, я спрашивала у коллег, каким идёт Женя, он вроде был вторым. И мои венгерские коллеги сказали мне: «Лен, поздравляем тебя с золотом!» То есть у меня была такая позиция, что не видно было, эмоции закрыли глаза. Смотрю — всё, Женя первый, Климент второй, и я испытала счастье!

Ребята молодцы, показали достойную борьбу. На самом деле я бы каждую медаль в такой ситуации считала за десять. Они молодцы, бойцы, показали себя очень достойно и, главное, своевременно. Надеюсь, они как эстафетную палочку передадут победу другим видам спорта, чтобы у нас было как можно больше золотых, серебряных и бронзовых медалей. Пользуясь случаем, поздравляю всех победителей и призёров Олимпиады на сегодняшний день», — приводит слова Исинбаевой «Р-Спорт».

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