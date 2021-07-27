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Лидия Иванова: может, Байлз решили отодвинуть, чтобы она не вносила панику в команду

Лидия Иванова: может, Байлз решили отодвинуть, чтобы она не вносила панику в команду
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова после победы женской сборной России в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио дала комментарий по поводу американских гимнасток.

«Конечно, мы боялись американок. Но не потому, что у них Байлз. В квалификации Симона допустила два серьёзных для неё срыва, и, может быть, тренерский штаб США лучше знает, от чего это происходит. Мы не знаем, что за лекарство она пьёт. Нам объясняют, что ей положено от того-то — чёрт-те от чего. В эти подробности не собираюсь вникать. И они решили её отодвинуть, чтобы она не вносила панику в команду, не выступала. Может быть так. Но я не сбрасываю её со счетов, она ещё будет выступать послезавтра», — сказала Иванова в эфире «Матч ТВ».

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