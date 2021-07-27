Ларин — об UFC: болею за всех наших ребят – за Хабиба болел, Махачева, Волкова, Яна

Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин рассказал, за какими видами спорта он следит.

«Следим за UFC, болею за всех наших ребят – за Хабиба болел, Махачева, Волкова, Яна. Ребята показывают достойный уровень. У каждого из них есть, что почерпнуть, их подход к делу. Если есть возможность чему-то у них поучиться – мы учимся.

Празднование было после боя, сейчас некая рутина после него – эмоций очень много, но столько всего перевешивает, что я в полной мере ещё не осознал, что произошло. Видимо, это случится через несколько дней. Но гордость за нашу команду и страну переполняет. Благодарен всем ребятам, штабу, сотрудникам, которые работали с нами», — сказал Владислав Ларин на пресс-конференции.

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