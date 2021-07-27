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Гимнастка из США рассказала о реакции команды на снятие Байлз с многоборья на ОИ-2020

Гимнастка из США рассказала о реакции команды на снятие Байлз с многоборья на ОИ-2020
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Американская гимнастка Джордан Чайлз рассказала, как восприняла снятие четырёхкратной олимпийской чемпионки, соотечественницы Симоны Байлз с командного многоборья на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

«Снятие Байлз было совершенно неожиданным. Конечно, мы расстроились, когда узнали, что она не сможет продолжать выступать. Но нам надо было сосредоточиться, потому что мы выходим для того, чтобы показать, что умеем. Мы выложились по максимуму, и я горжусь тем, что мы сделали», — передаёт слова Чайлз корреспондент «Чемпионата».

Напомним, золото в командном многоборье в итоге завоевала сборная России, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Серебряные медали достались гимнасткам из США, которые уступили российским спортсменкам больше трёх баллов. На третьем месте расположилась команда Великобритании.

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