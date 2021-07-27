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Листунова: что бы было, если бы Байлз не снялась? Не очень корректно об этом говорить

Листунова: что бы было, если бы Байлз не снялась? Не очень корректно об этом говорить
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16-летняя российская гимнастка Виктория Листунова высказалась о снятии четырёхкратной олимпийской чемпионки из США Симоны Байлз с командного многоборья на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония). Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который провалила. У американки была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку от судей в сборной США — 13,766 балла.

«Что бы было, если бы Байлз не снялась? Что прошло, то уже прошло. Мы не можем это объяснить. Это не очень корректный вопрос. Ну, бывает такое в жизни. Она тоже прежде всего человек, и мало ли что у неё случилось. Мы не можем дать ответ на этот вопрос, так как не очень корректно об этом говорить», — передаёт слова Листуновой корреспондент «Чемпионата».

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