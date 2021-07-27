Тренер гимнастки Листуновой: снятие Байлз ослабило американскую команду

Ольга Петровичева, личный тренер российской гимнастки Виктории Листуновой, высказалась о причинах снятия четырёхкратной олимпийской чемпионки из США Симоны Байлз с командного многоборья на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония).

Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который провалила. У американки была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла.

«Думаю, что американскую команду ослабило снятие Байлз. Она потерялась в прыжке, сделала не тот, который должна была делать. Видимо, тренеры поняли, что с ней что-то не то, и сняли», — приводит слова Петровичевой ТАСС.

Напомним, золото в командном многоборье в итоге завоевала сборная России, в составе которой выступили Листунова, Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Серебряные медали достались гимнасткам из США, которые уступили российским спортсменкам больше трёх баллов. На третьем месте расположилась команда Великобритании.