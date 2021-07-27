Светлана Журова раскритиковала МОК за дебют трансгендера на Олимпиаде-2020 в Токио

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова критически высказалась об участии в Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония) первого спортсмена-трансгендера – тяжелоатлетки Лорел Хаббард из Новой Зеландии.

«Трансгендеры на олимпиаде в Токио — это за гранью добра и зла, и моего понимания.

С 2016 года медицинский комитет МОК допустил возможность участия спортсменов-трансгендеров в Олимпийских играх. Для этого нужно всего лишь иметь отметку в паспорте о принадлежности к соответствующему полу и иметь уровень эстрогена в крови на уровне 5-10 нономолей на литр. Женщины при этом имеют уровень до 2, а мужчины от 8-30. На мой взгляд, это очевидное преимущество, кроме того, не секрет, что строение тела мужчины превосходит женское по объёму мышечной массы, связки, суставы и кости тоже более крепкие, простите, ну так уж распорядилась природа.

И теперь мы видим, как бывший мужчина вступает в схватку с женщиной на равных. Это очень странно, как минимум. Если уж МОК признает «третий» пол, то и соревноваться они должны в отдельных зачётных группах, среди таких же, как они. Тогда это будет по крайней мере честно. Просто такая тенденция приведёт к тому, что в ряде видов спорта женщины больше не смогут конкурировать с трансгендерами.

Меня ужасает, как сегодня нормой становится то, что всегда было противоестественным по природе человека. Я не отрицаю наличие медико-психологической составляющей, когда мужчина хочет стать женщиной и наоборот, но возводить это в норму для всех и популяризировать через Олимпийские игры, на мой взгляд, перебор.

Я уверена, что большинство людей в нашей стране негодуют по этому поводу и смотрят на это, как на цирк-шоу. Очень надеюсь, что от России мужчины всегда будут выступать на чемпионатах и играх среди мужчин, а женщины среди женщин! Мне очень хочется верить, что Россия останется оплотом традиционных ценностей», — написала Журова в своём «инстаграме».