Исинбаева поздравила российских гимнасток с золотом ОИ-2020, исполнив сальто на кровати

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева, поздравила российских гимнасток с исторической победой на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония), исполнив сальто на кровати.
Публикация доступна в «инстаграме» Елены Исинбаевой.
«Вдохновлённая победой наших гимнасток! Умницы! Гордость! Поздравляю», — написала Исинбаева в своём «инстаграме».
Золото Олимпиады в Токио завоевали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Предыдущая отечественная победа в женском командном многоборье на Олимпиаде была добыта в 1992 году в Барселоне (Испания). Тогда Светлана Богинская, Оксана Чусовитина, Розалия Галиева, Елена Груднева, Татьяна Гуцу и Татьяна Лысенко выступали под олимпийским флагом в составе объединённой команды.
- 27 июля 2021
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