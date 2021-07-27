Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Исинбаева поздравила российских гимнасток с золотом ОИ-2020, исполнив сальто на кровати

Исинбаева поздравила российских гимнасток с золотом ОИ-2020, исполнив сальто на кровати
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева, поздравила российских гимнасток с исторической победой на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония), исполнив сальто на кровати.

Публикация доступна в «инстаграме» Елены Исинбаевой.

«Вдохновлённая победой наших гимнасток! Умницы! Гордость! Поздравляю», — написала Исинбаева в своём «инстаграме».

Золото Олимпиады в Токио завоевали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Предыдущая отечественная победа в женском командном многоборье на Олимпиаде была добыта в 1992 году в Барселоне (Испания). Тогда Светлана Богинская, Оксана Чусовитина, Розалия Галиева, Елена Груднева, Татьяна Гуцу и Татьяна Лысенко выступали под олимпийским флагом в составе объединённой команды.

Новость по теме
Гари Линекер иронично отреагировал на успехи российских спортсменов на Олимпиаде-2020
Капитан сборной России не сломалась после падения с бревна. А Байлз просто сдалась Капитан сборной России не сломалась после падения с бревна. А Байлз просто сдалась
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021