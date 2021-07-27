Исинбаева поздравила российских гимнасток с золотом ОИ-2020, исполнив сальто на кровати

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева, поздравила российских гимнасток с исторической победой на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония), исполнив сальто на кровати.

Публикация доступна в «инстаграме» Елены Исинбаевой.

«Вдохновлённая победой наших гимнасток! Умницы! Гордость! Поздравляю», — написала Исинбаева в своём «инстаграме».

Золото Олимпиады в Токио завоевали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Предыдущая отечественная победа в женском командном многоборье на Олимпиаде была добыта в 1992 году в Барселоне (Испания). Тогда Светлана Богинская, Оксана Чусовитина, Розалия Галиева, Елена Груднева, Татьяна Гуцу и Татьяна Лысенко выступали под олимпийским флагом в составе объединённой команды.