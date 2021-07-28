Гимнастка преклонила колено в конце вольной программы, несмотря на запрет МОК

18-летняя гимнастка Лучиана Альварадо из Коста-Рики во время выступления на Олимпийских играх в Токио преклонила колено, сообщает CBC.ca.

В конце вольной программы костариканка встала на колено, посмотрела в небо и подняла кулак в воздух. Вероятнее всего, таким образом, спортсменка поддержала движение Black Lives Matter.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам преклонять колено и поднимать кулак в знак солидарности с движением Black Lives Matter (BLM) во время Олимпийских игр в Токио (Япония).

Нарушившие запрет атлеты будут подвержены санкциям со стороны организации. Глава комиссии Кристи Ковентри считает, что ничто не должно отвлекать от состязаний и церемоний награждения.