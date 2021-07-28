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Гребцы из Нидерландов выиграли золото Олимпиады-2021 в Токио в четвёрке парной

Гребцы из Нидерландов выиграли золото Олимпиады-2020 в Токио в четвёрке парной
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Представители Нидерландов Лукас Теодор Дирк Эйттенбогард, Абе Вирсма, Тоне Витен и Кун Метсемакерс выиграли золото Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по академической гребле в четвёрке парной. Серебро завоевали британцы. Бронза досталась австралийцам.

Академическая гребля. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Четвёрка парная
1. Нидерланды (Лукас Теодор Дирк Эйттенбогард, Абе Вирсма, Тоне Витен, Кун Метсемакерс) — 5.32.03.
2. Великобритания (Гарри Лиск, Ангус Грум, Том Баррас, Джек Бомонт) — 5.33,75.
3. Австралия (Джек Клири, Калеб Антилл, Кэмерон Гёрдлстоун, Люк Летчер) — 5.33,97.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Академическая гребля
Мужчины. Четвёрка парная. Финал A
28 июля 2021, среда. 04:30 МСК
Окончено
1
Нидерланды
5:32.03
2
Великобритания
5:33.75
3
Австралия
5:33.97
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