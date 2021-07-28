Российский лучник Галсан Базаржапов проиграл в 1/32 финала на Олимпиаде в Токио

Российский лучник Галсан Базаржапов не сумел пробиться в 1/16 финала личного турнира на Олимпийских играх в Токио. На старте соревнований он проиграл индийцу Правину Джадхаву со счётом 0:6. Базаржапов был единственным представителем России в этом турнире.
Вчера, 27 июля, россиянка Елена Осипова вышла в 1/8 финала в женских соревнованиях.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 28 июля 2021
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