Тарпищев объяснил вылет Павлюченковой с Олимпиады в Токио
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Анастасии Павлюченковой в четвертьфинальном матче на олимпийском турнире в Токио.
«Павлюченкова плохо начала, много было ошибок от себя. Думаю, это и следствие жары. Уже практически выиграла матч, выиграв второй сет. У Павлюченковой был рецидив, когда вела 4:1, потому что из-за интенсивной нагрузки ощущения теряются. Это специфика игры в жару. Матч был равный, обе заслужили победу, хотя ошибок было предостаточно. А ключевым был первый гейм в третьем сете.», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Анастасия проиграла в трёх сетах представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 0:6, 6:3, 3:6.
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