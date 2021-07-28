Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Мужская сборная Фиджи выиграла золото Олимпиады-2021 в регби-7

Мужская сборная Фиджи выиграла золото Олимпиады-2020 в регби-7
Комментарии

Мужская сборная Фиджи по регби-7 завоевала золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония), обыграв в финале команду Новой Зеландии со счётом 27:12.

В противостоянии за бронзу аргентинские регбисты победили британцев — 17:12.

Медали в регби-7 у женщин будут разыграны 31 июля.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Олимпийские игры в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада-2020. Россия творит чудеса в баскетболе. Сенсационно ждём два золота! LIVE Олимпиада-2020. Россия творит чудеса в баскетболе. Сенсационно ждём два золота! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021