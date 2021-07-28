Мужская сборная Фиджи выиграла золото Олимпиады-2020 в регби-7

Мужская сборная Фиджи по регби-7 завоевала золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония), обыграв в финале команду Новой Зеландии со счётом 27:12.

В противостоянии за бронзу аргентинские регбисты победили британцев — 17:12.

Медали в регби-7 у женщин будут разыграны 31 июля.

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Олимпийские игры в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.